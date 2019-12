Radio Star vernieuwt studio en gaat digitaal Frank Eeckhout

12 december 2019

16u12 0 Herzele Radio Star stuurt sinds kort muziek de ether in vanuit een vernieuwde studio. “In de nieuwe studio maken we gebruik van een digitale mengtafel met een computer, wat een grote stap voorwaarts is", zegt voorzitter Erwin Van de Weghe.

De Herzeelse vrije radio Star verhuisde in 2012 van de Peperstraat naar een lokaal in de Wattenfabriek. Na 7 jaar kon de studio wel een opknapbeurt gebruiken. “Tijdens de werken verhuisde onze oude studio naar de ruimte ernaast, zodat we verder konden uitzenden. De oude studio werd volledig gestript. Een nieuwe laminaatvloer en nieuwe geluidsisolerende wandbekleding werden aangebracht voor een betere akoestiek. Het studiomeubel lieten we op maat maken waarna de studio opnieuw werd opgebouwd. Omdat we voortaan ook werken met een digitale mengtafel lieten we onze DJ’s en technici een opleiding volgen. Na een proefperiode werd de studio nu ook officieel ingehuldigd zegt voorzitter Erwin Van de Weghe trots.