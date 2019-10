Raad voor Lokale Economie pakt uit met campagne #ikkoopinHerzele Frank Eeckhout

02 oktober 2019

16u16 0 Herzele In het kader van het Weekend van de Klant pakt de vernieuwde Raad voor Lokale Economie uit met de actie #ikkoopinHerzele.

“Op zaterdag 5 oktober zetten meer dan 30 deelnemende handelszaken hun zaak extra in de kijker en bieden ze klanten iets extra aan. De bedoeling is uiteraard om de lokale economie in Herzele te stimuleren. De handelszaken roepen de Herzelenaren ook op om te tonen dat ze die lokale economie steunen. Daarom organiseren ze een fotowedstrijd. Herzelenaren die op zaterdag 5 oktober naar een deelnemende handelaar gaan, er een foto maken van hun aankoop en deze foto op Instagram of Facebook plaatsen met de hashtag #ikkoopinherzele en de handelaar taggen, maken kans op een gemeentelijke geschenkbon van 25 euro", kondigt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld) aan.