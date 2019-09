Project ‘Netwerk mobipunten’ wil 19 mobipunten realiseren in Oost-Vlaanderen Frank Eeckhout

24 september 2019

16u46 5 Herzele In Oost-Vlaanderen worden 19 mobipunten uitgerold via het project ‘netwerk mobipunten’. In onze regio worden mobipunten opgestart in Haaltert, Herzele, Sint-Lievens-Houtem en Lede.

Een mobipunt is een herkenbare plek waar zachte mobiliteit, collectief vervoer en deelmobiliteit aan elkaar worden gekoppeld. Een knooppunt waar je vlot kan overstappen tussen fiets, bus, trein, auto of deelauto. “Net zoals fietssnelwegen de ruggengraat vormen voor het fietsnetwerk, moeten mobipunten de ankerpunten worden voor een mobiliteitssysteem op basis van deelmobiliteit, collectief vervoer en zachte mobiliteit. Het is een concept dat is uitgewerkt door taxistop, autodelen.net en Infopunt publieke Ruimte dat we nu samen met de lokale besturen in de praktijk willen omzetten", zegt gedeputeerde van Mobiliteit Riet Gillis.

De Provincie Oost-Vlaanderen trekt dit project in nauwe samenwerking met Solva, Streekoverleg, Veneco, Interwaas en Mobipunt vzw. Het project ontvangt ook Vlaamse subsidies voor Klimaatprojecten. Samen met deze partners zullen de gemeenten worden ondersteund bij de bepaling van de juiste locaties, de invulling en de realisatie van het mobipunt. Afhankelijk van de lokale noden zullen deelauto’s, deelfietsen of elektrische oplaadpalen worden geplaatst.