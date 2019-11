Peuters leggen eerste stenen van nieuwe Kersentuin Frank Eeckhout

29 november 2019

16u36 0 Herzele Enkele peuters mochten vrijdag de eerste steen leggen van de nieuwe vleugel van Gemeentelijke Basisschool De Kerstentuin in Herzele. “Onze school kende de voorbij acht jaar groeicijfers van meer dan 35%. De uitbreiding komt geen dan te vroeg, integendeel", zegt directeur Els De Durpel.

Tien jaar geleden al liet de toenmalige schooldirecteur optekenen dat een uitbreiding van de Kersentuin zich opdrong. In 2016 volgde de afbraak van een stalen constructie maar het duurde tot vandaag voor de eerste steen gelegd kon worden. “Eindelijk", benadrukt schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld) in zijn speech. “Eindelijk zijn de bouwwerken gestart. Tien jaar geleden al werd hiervoor aan de alarmbel getrokken. Vandaag staan we hier om de eerste van vele stenen te bouwen. Naast de voorziene uitbreiding wordt ook het hoofdgebouw onder grondig onder handen genomen. Dat is ondertussen al meer dan 60 jaar oud en voldoet niet meer aan de onderwijsnoden van deze tijd. In tijden van klimaatneutraal bouwen zien we in ons hoofdgebouw de warmte haast letterlijk door de niet-geïsoleerde daken naar buiten vliegen. De toiletten nodigen uit om er voorbij te stappen en er is geen plaats voor zorg, laat staan voor diverse levensbeschouwingen. Uitbreiden én renoveren is dus broodnodig", zegt schepen Rogiers.

Het onderwijs van vandaag stelt heel wat andere eisen dan 50 jaar geleden. En dat lukt amper nog in de huidige schoolgebouwen. “Niet alleen op didactisch en pedagogisch vlak maar ook op vlak van infrastructuur. Op 1 september 2020 zullen deze nieuwe klassen, zorglokalen, refter administratie en toiletblokken officieel in gebruik genomen worden. Dat wil zeggen dat ons nog tien maanden resten van stof, geluidsoverlast, verkeersgekte en verhuizen. Dan wordt onze droom werkelijkheid en ontvangen we iedereen via een nieuwe inkom. De lange gang wordt ontdubbeld waardoor we meteen ook acht nieuwe klassen realiseren. Ook de parking wordt heraangelegd met een kiss and ride zone. Die parking wordt overgoten met het nodige groen en de broodnodige veiligheid", geeft de schepen nog mee.

Directeur Els De Durpel kijkt alvast uit naar de ingebruikname van de nieuwbouw. “Een aangename leer- en leefgemeenschap kan maar optimaal slagen in aangename lokalen. Op de blog van Pedro De Bruyckere, een vooraanstaand pedagoog, las ik over een Amerikaanse studie rond het belang van nieuwe en vooral ruime schoollokalen. Volgens dit onderzoek was er een positief leereffect op studenten en een verhoogd welbevinden zowel bij studenten als bij leerkrachten. Deze nieuwbouw heeft dus veel meer in zijn marge dan louter een capaciteitsverhoging", voegt de directeur daar nog aan toe.