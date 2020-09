Patrick Raes: “Het is koffiedik kijken in de nieuwe reeks van tweede nationale, met al die Waalse ploegen” Walter Vereeck

17 september 2020

18u39 0 Herzele De vrouwen van Hebe Borsbeke-Herzele stonden vorig seizoen veilig in het midden van het klassement in de toenmalige divisiereeks. De crisis brak uit en alle sporthallen gingen op slot. De herschikking van de volleybalcompetitie tijdens de zomermaanden heeft bij de Oost-Vlaamse club toch voor wat weerslag gezorgd.

“We zijn heringedeeld in de tweede nationale reeks van het vrouwenvolleybal”, verklaart de sportief verantwoordelijke Patrick Raes. “Daar zijn belangrijke consequenties aan verbonden. Er zijn geen ‘voorwedstrijden’ meer. De zogenaamde reservespeelsters vreesden daardoor dat zij minder aan de bak zouden komen. Ten tweede zijn er een vijftal Waalse ploegen in onze reeks bijgekomen. Dat heeft zijn gevolgen in verband met de afstand maar dat heeft ook een invloed op het sportief aspect. Die teams uit het Franstalige landsgedeelte zijn voor ons totaal onbekend. Het is dus koffiedik kijken wat de nieuwe competitie betreft. De ploegen uit Vlaanderen kennen we. Dat zijn allemaal geduchte tegenstrevers. Van de ploegen uit Wallonië wordt hardop gefluisterd dat die niet zo sterk zijn, maar dat moeten we eerst nog afwachten.”

Vertrekkers opvangen

“Vijf speelsters zijn door die herorganisatie vertrokken”, verduidelijkt Patrick Raes. “Waarvan toch twee basisspeelsters. Die leemte moesten we opvangen. We hebben verschillende versterkingen binnen gehaald en onze ervaren trainer Hans Vanhaecke heeft opnieuw twaalf volleybalsters ter beschikking. Daar zit behoorlijk veel talent tussen, dus we zijn optimistisch. We moesten onze twee libero’s vervangen. Libby Vanhoecke en Inne Vandevelde vullen die plaatsen in. Anamaria Popa kennen we want ze speelde al eens bij Hebo. Zij was vroeger lid van de nationale selectie van Roemenië en was actief in de Liga A. Esther Van De Roy komt er ook bij. Zij was na de topsportschool in Vilvoorde gestopt met volleybal en zij was met atletiek begonnen. Maar de passie voor het volleybal was ze nooit kwijt en nu keert ze terug. Lieze De Vuyst komt als spelverdeelster van Wetteren en zo is onze ploeg compleet om er een mooi seizoen van te maken.”