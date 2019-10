Pastorie van Sint-Antelinks wordt gerestaureerd Frank Eeckhout

08 oktober 2019

08u31 0 Herzele Het gemeentebestuur van Herzele gaat een ontwerpen aanstellen om de pastoriewoning van Sint-Antelinks te restaureren.

De pastorie van Sint-Antelinks is een beschermd gebouw. Het gebouw verkeerd echter in een slechte staat. Daarom dringt een grondige renovatie zich op. Na de restauratiewerken kan de pastorie dan een maatschappelijke functie krijgen. Dat is al het geval voor de pastorie van Ressegem (cultuur) en die van Borsbeke (erfgoed). Voor de pastorie van Sint-Antelinks heeft de gemeente in de vzw Natuurpunt een partner gevonden om van het gebouw een natuurhuis te maken.