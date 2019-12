Parkeerverbod voor vrachtwagens in dorpskern Ressegem Frank Eeckhout

11 december 2019

11u55 1 Herzele De gemeente Herzele gaat een parkeerverbod voor vrachtwagens invoeren in de dorpskern van Ressegem. “Vrachtwagens horen daar niet thuis", zegt schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld).

Enkele vrachtwagenchauffeurs hebben de slechte gewoonte om hun vehikel ‘s avonds en tijdens het weekend op het Sint-Mauritsplein of in de Ressegemstraat in Ressegem te achter te laten. Dat is een doorn in het oog van enkele bewoners. Omdat zij vinden dat de vrachtwagens het dorpsgezicht en het landelijke karakter van Ressegem verstoren, hebben zij aan de gemeente gevraagd om een parkeerverbod in te voeren. “Geparkeerde vrachtwagens horen inderdaad niet thuis in onze dorpskernen. In Ressegem verstoren zij ook nog eens het zich op de middeleeuwse motte. Daarom voeren wij een parkeerverbod in al begrijpen wij dat het voor chauffeurs niet altijd evident is om het vrachtwagen ergens achter te laten. Daarom gaan we bekijken of er geen alternatief mogelijk is", zegt schepen Jan Van Damme.