Paardeneigenaars waarschuwen voor messen op weides KOEN MOREAU

14 juli 2019

18u05 14 Herzele Langs de Tramzate in Herzele werden de voorbije dagen al minstens tweemaal messen aan en op weides aangetroffen.

Paardeneigenaars vrezen dat iemand weinig goeds van plan is of was met hun dieren. Wie iets opmerkte, wordt verzocht contact op te nemen met de lokale politie van Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem via 09/364.47.30.