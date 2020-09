Over de rode loper door de schoolpoort van ‘t Essenhofje Frank Eeckhout

01 september 2020

14u02 0 Herzele De leerlingen van GBS ‘t Essenhofje werden op school verwelkomd met een rode loper.

De juffen en meesters verkleedden zich in schilders, regisseurs, pottenbakkers en acteurs en ontvingen zo de jonge creatievelingen op school. ‘Je kun(s)t het’! is het nieuwe jaarthema. Want iedereen is ergens goed in, elk talent telt. Ook kunst komt aan bod. De wereld is zoveel mooier en kleurrijker met een vleugje kunst en creativiteit. De kleuters konden ook uitleven op het springkasteel en springen zo het nieuwe schooljaar in.