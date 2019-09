Ouders maken automobilisten attent op start nieuw schooljaar Frank Eeckhout

02 september 2019

11u51 8 Herzele In de buurt van gemeentelijke basisschool ‘t Essenhofje in Sint-Lievens-Esse hebben ouders automobilisten attent gemaakt op de start van het nieuwe schooljaar. Getooid in een geel hesje hielpen zij de kinderen oversteken.

Het is elke keer weer met een bang hartje dat ouders hun kinderen met de fiets naar school sturen. Zeker op de eerste schooldag. Daarom besloten enkele ouders om de leerlingen van GBS ‘t Essenhofje op maandag 2 september te helpen bij het oversteken van de rijbaan. Zij vatten post op enkele kruispunten in de buurt van de school en maanden de andere weggebruikers aan om rekening te houden met de schoolkinderen. “Veiligheid is elk jaar een belangrijk thema in heel wat scholen. Ook op de proclamatie op het einde van het vorig schooljaar kwam dat ter sprake. Daarom stuurden we een mail naar de schepen en de politie met de vraag of we de leerlingen vandaag mochten helpen in het verkeer. Twee keer kregen wij een positief antwoord waardoor we ons met enkele ouders opstelden in de buurt van de school", luidt het bij de ouders.

In ‘t Essenhofje werden de ouders nadien getrakteerd op een koffie. Het jaarthema van de school is ‘geluksvogels’ naar het boek van Leo Bormans. “Elke maand staat er een speciale vogel in de kijker en elke vogel heeft een ander karakter of eigenschap", zegt meester Davy Beerens.