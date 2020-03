Ouders geven massaal gehoor aan oproep om kinderen thuis te houden Frank Eeckhout

16 maart 2020

16u18 0 Herzele Ook in Herzele hebben ouders massaal gehoor gegeven aan de oproep van de federale overheid om hun kinderen thuis te houden.

Er waren amper leerlingen in de Herzeelse scholen maandag. “De gemeentelijke basisschool ving zestig leerlingen op. Dat is minder dan tien procent van het leerlingenaantal. In VBS Borsbeke daagden zes leerlingen op en in VBS Steenhuize 22. De drie afdelingen van VBS Herzele zagen samen achttien kinderen opdagen en VBS Hillegem en Wijnhuize verschaften opvang aan respectievelijk drie en zes kinderen. In Atheneum Herzele tenslotte daagden vier leerlingen op uit het middelbaar en negentien uit de lagere school", laat schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld) weten.