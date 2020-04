Oud woonzorgcentrum Ter Leen opnieuw in gebruik in strijd tegen coronavirus Frank Eeckhout

18 april 2020

10u16 48 Herzele Door een uitbraak van corona in woonzorgcentrum Ter Leen in de Lindestraat in Herzele wordt het voormalige gebouw van het WZC aan de overkant van de straat opnieuw in gebruik genomen. “ De besmette bewoners verhuisden vrijdag naar het oude gebouw. Daar kan het personeel extra goed voor hen zorgen en op die manier verlichten we ook de druk op de gewone afdelingen”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).

Ook WZC Ter Leen blijft niet gespaard van het coronavirus. In het WZC, dat wordt uitgebaat door het OCMW van Herzele en Zorggroep Eclips, testten tot op heden vier bewoners positief op het coronavirus. Het oude WZC, dat sinds de verhuis naar het nieuwe gebouw leeg stond, doet daarom sinds vrijdag dienst als zogenaamd ‘cohortecentrum’. “Dit betekent dat we mensen van wie we zeker zijn dat ze het coronavirus hebben, kunnen samenbrengen om de toegenomen zorg voor hen te kunnen waarborgen. De bewoners zullen er permanent verzorgd worden door verpleeg- en zorgkundigen en logistieke medewerkers. Hierdoor zal ook de druk op de gewone afdelingen afnemen, waardoor het makkelijker werken is voor de verzorging daar. Het gebouw beschikt nog over alle voorzieningen om optimaal voor besmette bewoners te zorgen. We beschikken ook over voldoende materiaal en personeel. Er werd een draaiboek opgemaakt en een team samengesteld", vertelt schepen Hilde Van Impe.

Open communicatie

De betrokken familieleden en huisartsen werden op de hoogte gebracht van deze verhuis, net als de andere bewoners, hun familieleden en de personeelsleden. “We blijven te allen tijde open en transparant met hen communiceren. Er is ook een zeer vlotte samenwerking tussen het gemeentebestuur, het OCMW-bestuur, Zorggroep Eclips en de coördinerende artsen, die in direct contact staat met alle huisartsen van de regio. Het personeel, dat voorlopig gespaard blijft van COVID-19, blijft bovendien enorm gemotiveerd om deze coronacrisis te overwinnen. Ik kan hen daar niet genoeg voor bedanken.”

Schepen Hilde Van Impe was deze week niet opgezet met de aankondiging van de Nationale Veiligheidsraad dat bewoners van woonzorgcentra en andere residentiële zorginstellingen voortaan één bezoeker (altijd dezelfde) mogen ontvangen als hij of zij de voorbije twee weken geen symptomen van Covid-19 had. “Niet omdat wij niet willen dat bewoners hun geliefden kunnen ontvangen, maar wel omdat op dit ogenblik ook wij alles op alles moeten zetten om de bewoners alle nodige zorgen te geven en besmette bewoners te scheiden van niet-besmette personen. Bezoek toelaten is dan niet de beste optie. Nog niet. Van zodra ons woonzorgcentrum hier klaar voor is, zullen we alles in het werk stellen om bezoek mogelijk te maken", besluit ze.