Oproep naar getuigen loont: Bestuurder die bromfietser van weg maaide en vluchtte, heeft bekend Frank Eeckhout

27 februari 2020

10u19 5 Herzele De bestuurder van de witte Audi, die woensdagochtend in de Hoogstraat in Herzele de 18-jarige Jarne Vroenhoeve van zijn bromfiets reed en wegvluchtte, is in de loop van de dag door de politie verhoord. “Hij heeft de feiten bekend", bevestigt de lokale politie.

Jarne Vroenhove was zoals elke werkdag om 5 uur opgestaan. Vijftien minuten later stapte hij op zijn bromfiets en vertrok hij naar zijn werk in Erpe-Mere waar hij sinds oktober aan de slag is als orderpicker/magazijnier bij Aldi. Daar is hij woensdagmorgen niet geraakt want nog voor hij zijn straat uit was, werd hij al van de weg gemaaid door een roekeloze automobilist. Jarne liep daarbij zware kneuzingen op aan de voet, knie en heup en is al minsten een week arbeidsongeschikt. Brokstukken van de wagen, die op de plaats van het ongeval gevonden werden, wezen al snel in de richting van een witte Audi. Via onze krant en via sociale media deden Jarne en zijn mama Nele een oproep naar getuigen. En die oproep heeft geloond want bij de politie liep minstens één gouden tip binnen die leidde naar de dader, een 19-jarige man uit Hillegem. “Het klopt dat de dader verhoord is en de feiten bekend heeft", bevestigt de politie.