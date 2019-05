Opnieuw hertachtige doodgereden op N42 Frank Eeckhout

23 mei 2019

08u23 10 Herzele Voor de tweede week op een rij is een hertachtige doodgereden op de N42 tussen Steenhuize-Wijnhuize en Ophasselt.

De aanrijdingen gebeurden telkens ‘s avonds bij het oversteken van de gewestweg. De dieren werden gegrepen door een vrachtwagen en waren op slag dood. Brandweerpost Geraardsbergen werd woensdagavond opgeroepen om de restanten van het dier op te ruimen en rijweg te reinigen. Automobilisten en vrachtwagenchauffeurs passen maar beter op als de daar in het donker passeren want in de omgeving worden wel vaker herten of reeën gespot.