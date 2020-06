Opendeuravond op afspraak GO! BS De Trampoline Frank Eeckhout

15 juni 2020

11u08 5 Herzele Ondanks de coronacrisis wil GO! BS De Trampoline ouders en kinderen toch de kans geven om kennis te maken met het schooldomein, de werking en de leerkrachten.

De school zet op vrijdag 19 juni vanaf 17 uur de deuren open en voorziet die avond een individuele rondleiding, een persoonlijk gesprek met de leerkrachten, zorgcoördinator en directie en een kennismaking met de werking van de school. Een afspraak inplannen kan via https://forms.gle/i8TnCs444v1UCbbN6. Geïnteresseerde ouders die graag op een ander moment de school bezoeken, kunnen contact opnemen met de directie via mail naar info@bsgodetrampoline.be of op het nummer 0472/35.60.95.