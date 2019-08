Onze tips voor het weekend: van muziek luisteren tussen het stro tot ontdekkingstocht in het bos Redactie

29 augustus 2019

01u30 0

Smullen op Foodtruckfestival SMA(A)K

Wie dit weekend geen zin heeft om te koken, kan zijn of haar hart ophalen op het foodtruckfestival SMA(A)K. Dat strijkt dit weekend neer op het Werfplein in Aalst. Zowel vrijdag, zaterdag als zondag kan je er proeven van eten uit alle windhoeken en tegelijk genieten van theater, muziek en andere animatie. Watertanden kan ook op de website: www.smaakfestival.be.

Akoestische muziek tussen het stro

Even onthaasten na een drukke werkweek kan dit weekend op AKOESTRO in Sint-Lievens-Esse (Herzele). Op zaterdag 10 augustus bespelen Simon Lenski en Nicolas Rombauts de cello en contrabas, op zondag 11 augustus zingt Hanneke Oosterlinck terwijl Jan Debrabandere haar begeleidt op zijn gitaar. Jij hoeft niets anders te doen dan neer te strijken in het stro en te genieten. Beide akoestische optredens beginnen om 20 uur in Welenhoeck, Pardassenhoek 18. Alle info op www.welenhoeck.be.

Reptielen, amfibieën en geleedpotigen

Meer fan van reptielen, ongewervelden en amfibieën? Dan is de Terra Fair in Sint-Niklaas een leuk weekenduitje. Op zondag 11 augustus verzamelen de kwekers, liefhebbers en houders van de diertjes in evenementenhal ‘t Bau-Huis in Sint-Niklaas. Meer dan zestig standhouders brengen reptielen, amfibieën en geleedpotigen mee, maar ook allerhande toebehoren en materialen. Alles wat je moet weten staat op petevents.wixsite.com/terrafair.

Dansen en zingen op de Zomerconcerten

Dansen doen we dit weekend op de Zomerconcerten in Erpe-Mere. Op zaterdag 10 augustus brengen de lokale band Tête à Tête, Wim Soutaer en Charles Van Domburg er de sfeer in op Domein Steenberg. Ook John Leo, de winnaar van The Voice Senior, en Wim Leys en zijn live-band treden op. Meer info op www.zomerconcerten.live.

Op ontdekkingstocht in het bos

Het weekend is ook het ideale moment om kennis te maken met een nieuw stukje natuurgebied. In de Scheldevallei van Hamme heeft Natuurpunt 20 hectare extra verworven en dat vieren ze met een eerste kennismaking. Op zondag 11 augustus zijn er fiets- en wildernistochten langs de nieuwe natuurdomeinen, een grote bospicknick en een zomerbar in het bos. Plaats van afspraak is de parking Gespoelde Put in de Grootbroekstraat. Meer info op de website van Natuurpunt Hamme.