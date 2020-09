Ontwerper Rosan Bosch geeft workshop over leeromgevingen van de toekomst Frank Eeckhout

18 september 2020

09u34 0 Herzele Gerenommeerd ontwerper Rosan Bosch gaf een workshop over leeromgevingen van de toekomst in GO! Campus Herzele. De school sloeg vijf schooljaren geleden een nieuwe weg in en zet sindsdien volop in op innovatief onderwijs. “Klassieke klaslokalen verdwijnen meer en meer op de campus en worden omgebouwd tot unieke leeromgevingen", zegt directeur Sandy Maegerman.

De opeenvolgende en radicale transformaties in leerplekken op de school bleven internationaal niet onopgemerkt. Gerenommeerd ontwerper Rosan Bosch gaf een workshop over leeromgevingen van de toekomst. Rosan Bosch is de oprichter en creatief directeur van Rosan Bosch Studio in Kopenhagen. “Bosch staat internationaal bekend om het ontwerp van de Zweedse Vittra-school in Telefonplan en ontwerpt over heel de wereld innovatieve leeromgevingen. Het was dan ook een grote eer dat de innovatieve en inspirerende leeromgevingen van de school als gastlocatie dienden voor de workshop. De deelnemende leerkrachten werkten na een zeer prikkelende uiteenzetting hun droomschool uit en stelden deze aan elkaar voor. Ze keerden met prachtige realiseerbare ideeën en veel zin om aan de slag te gaan terug naar hun leerlingen", stelt directeur Sandy Maegerman vast.