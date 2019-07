Onkruid: gemeente reageert op giftige reacties van enkele inwoners Frank Eeckhout

16 juli 2019

15u47 0 Herzele De gemeente Herzele vraagt het nodige respect voor de ambtenaren die de opmerkingen over onkruid behandelen en de werknemers die dagdagelijks voor het onderhoud van het openbaar domein zorgen. “Het gebeurt te vaak dat deze mensen verbaal aangevallen worden, zowel fysiek als via sociale media. Dat is bijzonder jammer", vindt burgemeester Johan Van Tittelboom (Open Vld).

Het lokaal bestuur van Herzele krijgt de laatste weken via Trefpunt en/of het loket heel wat opmerkingen over onkruid op het grondgebied. Dat vraagt om een woordje uitleg. “Verschillende ploegen worden van maandag tot en met vrijdag volgens een vooraf bepaalde planning uitgestuurd om deze plaatsen te onderhouden. Twee keer per jaar worden maaibeurten georganiseerd voor de groenstroken langs de wegen. Voor het maaien van de bermen en grachten volgt het bestuur het Bermdecreet“, verduidelijkt burgemeester Johan Van Tittelboom.

Sinds 2015 mag het lokaal bestuur echter geen pesticiden meer gebruiken om het onkruid te bestrijden, omdat dit schadelijk is voor het milieu en voor de gezondheid. “Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke en milieuvriendelijke technieken, maar die technieken zijn een pak arbeidsintensiever en duurder. Des te meer omdat er soms een beroep moet gedaan worden op externe firma’s. De klimaatverandering zorgt er ook voor dat het onkruid en de beplanting sneller groeien. Bovendien is de borstelmachine die gebruikt wordt om de straten, goten, borduren en stoepen onkruidvrij te maken, buiten gebruik. Het toestel stond bij een externe firma in een hangar voor onderhoud, maar de hangar kreeg te maken met een zware brand. De nieuwe machine laat drie maanden op zich wachten. We rekenen dus op een beetje begrip van onze inwoners", gaat de burgemeester verder.

Niet alle groenzones zijn echter eigendom van het lokaal bestuur en inwoners hebben ook een verantwoordelijkheid. Het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties bepaalt immers dat elke eigenaar, huurder of gebruiker van een bebouwd of niet-bebouwd terrein de trottoirs, de bermen, de rioolroosters en de goten voor deze terreinen zelf proper moet houden. Voor de woningen bewoond door verschillende gezinnen en waar geen huisbewaarder is, gelden er aparte regels. Meer info over deze GAS-wetgeving vind je op www.herzele.be/GAS.

Onkruidbestrijding is ook deels de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. “Niet elke inwoner heeft dezelfde mening over onkruid. Heel wat planten die door sommige mensen als onkruid worden bestempeld, worden door anderen kruiden, wilde bloemen of bodembedekkers genoemd. Alle groen, ook het groen dat niet populair is, draagt immers bij tot het behalen van de klimaatdoelstellingen", besluit Van Tittelboom.