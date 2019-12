Omdat een brief levens kan veranderen: schrijfmarathon in de bib Frank Eeckhout

18 december 2019

13u11 3 Herzele In de bibliotheek in Herzele werd woensdag een schrijfmarathon van Amnesty International georganiseerd.

Brieven schrijven en actie voeren doet Amnesty International het hele jaar door. De jaarlijkse schrijfmarathon in december is het orgelpunt. Over de hele wereld schrijven vrijwilligers brieven voor personen of groepen van wie de mensenrechten worden geschonden. Ook de bibliotheek van Herzele heeft deelgenomen aan deze schrijfmarathon. De impact van al deze brieven is indrukwekkend. Gemiddeld levert één op de vier van Amnesty’s schrijfacties resultaat op: een onschuldige gevangene wordt vrijgelaten, folterpraktijken worden stopgezet, gebrekkige wetgeving wordt aangepast of een belaagde mensenrechtenactivist krijgt bescherming.