Okido Bouwt verkoopt 1.000 chrysanten voor bouw nieuw chirolokaal Frank Eeckhout

21 september 2019

08u09 3 Herzele Okido Bouwt, de vzw die sinds anderhalf jaar ijvert en spaart voor nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Okido Herzele, trekt de straat op om 1.000 chrysanten te verkopen.

Eind oktober is het opnieuw chrysantentijd. De ideale moment voor Okido Bouwt om de bloemen te verkopen. “Er is keuze uit gele, witte en paarse chrysanten. Elke pot kost 6 euro. De winst van deze actie gaat integraal naar de financiering van nieuwe jeugdlokalen voor Chiro Okido Herzele. Momenteel wordt er door het bestuur van vzw Okido Bouwt hard gewerkt aan de concretisering van het project", zegt Sarah De Moor. Bestellen kan tot en met zondag 13 oktober door je bestelling te mailen naar okidobouwt@gmail.com. Vermeld naam, adres en aantal chrysanten (per kleur). Je ontvangt vervolgens een e-mail met de betaalgegevens. De bloempotten kunnen afgehaald worden aan de chirolokalen in der Tuinwijkstraat op vrijdag 25 oktober van 17 tot 20 uur en zaterdag 26 oktober van 9 tot 13 uur.