Oeps! Jongeman parkeert BMW tegen toog van leegstaand café Frank Eeckhout

24 november 2019

14u33 0 Herzele Een jonge automobilist heeft zijn BMW zondagnamiddag tegen de toog van een leegstaand café in de Herzeelse deelgemeente Steenhuize geparkeerd. De bestuurder raakte slechts lichtgewond maar de ravage is enorm.

De man, die even verderop woont, kwam omstreeks 13.30 uur de Kloosterberg afgereden. In plaats van rechts af te slaan richting Tolstraat, reed hij met zijn BMW rechtdoor café Neerhof binnen. Zijn wagen kwam tegen de toog tot stilstand. “Ik zat TV te kijken toen ik plots een hevige klap hoorde. Omdat mijn wagen al eens aangereden is, ging ik rap kijken. Groot was mijn verbazing toen ik de achterkant van een wagen uit het café zag steken", getuigt de concièrge van het pand. Wat de bestuurder bezielde is voorlopig onduidelijk maar op het wegdek zijn geen remsporen te zien. Brandweerpost Zottegem kwam te plaatse om de brokstukken op te ruimen de het pand te stutten.