Nog drie besmette bewoners in woonzorgcentrum Ter Leen Frank Eeckhout

15 mei 2020

15u30 0 Herzele Woonzorgcentrum Ter Leen in Herzele huisvest momenteel nog drie bewoners die besmet zijn met COVID-19. Tijdens de coronacrisis zijn negen bewoners overleden.

In woonzorgcentrum Ter Leen in Herzele zijn zeven bewoners overleden aan COVID-19. Twee andere bewoners van het rusthuis overleden in het ziekenhuis aan de gevolgen van het virus. “Vandaag telt ons woonzorgcentrum nog drie besmette bewoners. Sinds de eerste besmetting heeft de gemeentelijke veiligheidscel wekelijks overleg gepleegd. De eerste fase bestond er in om een noodplan op te maken. Daarbij werd het oud rusthuis ingericht als cohort. Bewoners met symptomen van COVID-19 werden meteen in quarantaine geplaatst in het oude rusthuis, waar hun toestand dagelijks werd opgevolgd. Als we vergelijken met dezelfde periode vorig jaar, dan zitten we met een oversterfte van vijf personen”, zegt schepen van Sociale Zaken Hilde Van Impe (Open Vld).