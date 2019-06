Nieuwe productiesite en nieuw biertje luiden nieuwe generatie brouwers in bij De Ryck Frank Eeckhout

03 juni 2019

14u57 0 Herzele Met een nieuwe productiesite en een nieuw biertje luidt brouwerij De Ryck uit Herzele een nieuwe generatie brouwers in. “Mijn kinderen Bram en Miek staan klaar om in mijn voetsporen te treden. Zij worden de vijfde generatie brouwers bij De Ryck", glundert mama An De Ryck.

Gustaaf De Ryck is verknocht aan het brouwersvak en koopt in 1886 voor 5.000 Belgischer frank (125 euro) een boerderij rechtover de kerk in Herzele. Hij trekt naar het Duitse Bremen naar brauerei “zum goldenen Adler” om er het brouwersvak te leren. Kuipen en koperen ketels werden aangevoerd en al snel vloeit eind 19e eeuw het eerste bier rijkelijk in heel wat cafés in de Denderstreek. 120 jaar later en 5 generaties verder staat nog altijd een familielid aan de roerkuip. En niet zomaar iemand: An De Ryck (65), één van de weinige vrouwelijke brouwers die België rijk is.

Na 133 jaar is de gedrevenheid in de familie De Ryck nog steeds groot. “Een nieuwe loods en en nieuwe tanks luiden een ambitieus toekomstplan van onze brouwerij in. Dan kan uiteraard niet zonder een nieuw biertje te brouwen. Clément is het achtste biertje uit ons gamma. Het is een verwijzing naar het verleden en een knipoog naarde toekomst van onze brouwerij", zegt An De Ryck. “Clément De Ryck was de tweede generatie van brouwerij De Ryck. Hij voerde na de Eerste Wereldoorlog een felle strijd om de brouwerij opnieuw op te starten en te laten floreren onder de Herzeelse kerktoren. Dat lukte deels door een nieuwe koers te varen en door een alternatief te brouwen voor de doordeweekse pils: onze Special De Ryck. Tot op vandaag is dat het vlaggenschip van onze brouwerij", weet An.

Vandaag gaan de brouwers van brouwerij De Ryck dezelfde uitdaging aan als Clément. “Met de vernieuwde site willen we onze vertrouwde locatie verankeren in de hedendaagse brouwerscultuur. We vieren dat met een heerlijke, pittige doordrinker van 5% alcohol volume met een hoppig kantje. Want elke gelegenheid is speciaal genoeg om op te klinken", gaan Miek en Bram Van Melkebeke, de kinderen van An, verder. Zij treden steeds meer po het voorplan en zijn de toekomst van de Herzeelse brouwerij. Miek is van opleiding logopediste en Bram is kinesist maar dag na dag voelen broer en zus zich steeds meer brouwer.

“In 2014 stonden we voor een dilemma. De brouwerij werd eigenlijk te klein en wilden uitwijken naar een kmo-zone. Het gemeentebestuur wist ons echter te overtuigen om hier te blijven om we deel uitmaken van de Herzeelse cultuur. Met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan maakte de gemeente het mogelijk om de bestaande brouwerij uit te breiden. Hierdoor werd ook de toekomst van brouwerij De Ryck verzekerd", besluiten Miek en Bram.