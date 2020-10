Nieuwe leerlingenraad van start in VBS Borsbeke Frank Eeckhout

13 oktober 2020

12u30 1 Herzele In vrije basisschool Borsbeke hebben de leerlingen een nieuwe leerlingenraad gekozen. De verkiezing verliep wel enigszins anders dan de voorbije jaren.

Het is een traditie geworden dat in oktober de nieuwe leerlingenraad van de school verkozen wordt. Iets minder traditioneel was de manier waarop de leerlingen dit schooljaar konden stemmen. Voor de eerste keer werden de verkiezingen digitaal georganiseerd. “Bij het stemmen zelf verscheen op het digitale stemformulier de passende affiche bij de betrokken kandidaat. Zo werden de kiezers tot op het moment van het uitbrengen van hun stem herinnerd aan de actiepunten die de kandidaten centraal stelden. Voor het eerst konden ook de leerlingen van de eerste graad, de leerkrachten en de directeur hun stem uitbrengen”, zegt Els Depelsemaeker.

Uiteindelijk konden volgende leerlingen een zitje in de leerlingenraad bemachtigen: Ferre De Pelecyn en Riley Rasschaert uit het derde leerjaar, Clarisse Ollevier en Lotte Van Nieuwenhuyze uit het vierde leerjaar, Tibe De Pelecyn en Elodie Van Waeyenberghe uit het vijfde leerjaar en Jenna Standaert en Yannis Timmermans uit het zesde leerjaar.