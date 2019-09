Nieuw leesjaar voor de kinder- en jeugdjury Frank Eeckhout

11 september 2019

09u53 0 Herzele De Herzeelse bibliotheek is in de Wattenfabriek gestart met een nieuw leesjaar voor de kinder- en jeugdjury.

“De actualiteit van de laatste weken geeft reden tot bezorgdheid over het leesniveau van jonge kinderen. De kinder- en jeugdjury, een initiatief van onze bibliotheek, doet onze jongste bibliotheekbezoekers op een speelse manier goesting krijgen om te lezen. Een ideaal initiatief om de eerder negatieve berichtgeving over het leesniveau te doorbreken", vindt schepen van Cultuur Heidi Knop (Open Vld).

De kinder- en jeugdjury is dit schooljaar aan haar tweede editie toe. “Van oktober tot april komen de leden ongeveer één keer per maand samen in de bibliotheek om op een leuke en creatieve manier over boeken te praten. In totaal worden er acht boeken (voor)gelezen, maar er wordt ook geknutseld, gespeeld en vooral veel plezier gemaakt.”

De bibliotheek in De Wattenfabriek biedt drie leesgroepen aan, voor drie verschillende leeftijdsgroepen. Groep 1 (derde kleuterklas) op zaterdagvoormiddag van 09.30 tot 10.30 uur, groep 2 (eerste en tweede leerjaar) en groep 3 (derde en vierde leerjaar) op vrijdagavond van 17 tot 18 uur. Ouders die geïnteresseerd zijn, kunnen contact opnemen met de bibliotheek via bibliotheek@herzele.be of 053/73.74.40.