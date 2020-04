Naweeën van de Ronde tegen Corona: Herzele brengt Connemara tegen Corona in beeld Frank Eeckhout

20 april 2020

13u40 1 Herzele Heb jij meegedaan met de Connemara tegen Corona of een leuke boodschap gemaakt? “We brengen de Herzeelse acties in beeld tijdens een tentoonstelling in De Wattenfabriek en daarvoor hebben we jouw foto’s en creaties nodig", zegt schepen van Feestelijkheden Benjamin Rogiers (Open Vld).

Op 5 april passeerde er geen Ronde van Vlaanderen door de Herzeelse straten, wel een Connemara tegen Corona. “Vanuit ons kot zwaaiden we mee met een witte handdoek of een ander wit attribuut op de tonen van Les lacs du Connemara van Michel Sardou dat omstreeks 14.25 uur door de boxen knalde dankzij Radio Star. De Connemara tegen Corona maakte deel uit van de Ronde tegen Corona, waarbij VTM en HLN met een helikopter over het parcours van de Ronde van Vlaanderen vlogen. Op vraag van de initiatiefnemers van de Connemara tegen Corona organiseren we een tentoonstelling in De Wattenfabriek. De Herzelenaren bewezen massaal hun steun met verschillende acties en leuke boodschappen in de tuin of op de oprit met de Connemara als hoogtepunt. De solidariteit en creativiteit van onze inwoners brengen we maar al te graag in beeld”, kondigt schepen Benjamin Rogiers aan.

Daarom vraagt het gemeentebestuur van Herzele om jouw foto’s door te geven via www.herzele.be/connemara-registratie. “Omdat Facebook de kwaliteit van de foto’s verlaagt, vragen we naar de originele foto(‘s). Omschrijf ook kort wat je deed en wie er eventueel te zien is op jouw foto(‘s). Alle foto’s worden verzameld en tentoongesteld in De Wattenfabriek van zodra die opnieuw open is volgens de normale werkingsuren. Door jouw foto op te sturen, geef je toestemming om de foto te gebruiken in deze publiek toegankelijke tentoonstelling", geeft schepen Rogiers nog mee.