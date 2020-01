Natuurpunt leert je vogels herkennen in driedelige cursus Frank Eeckhout

06 januari 2020

13u17 1 Herzele Natuurpunt Herzele organiseert op 17 en 31 januari en 8 februari een cursus ‘Vogels herkennen’ in het Natuur.huis in de Ransbeekstraat in Sint-Antelinks.

Wil je graag weten welke vogelsoorten jouw tuin bezoeken? Is er een verschil tussen de roodborst in de zomer of winter? Welke soorten zitten zoal in Herzele en hoe kan ik ze makkelijk vinden en determineren? “Tijdens deze drie lessen krijg je een spoedcursus vogels herkennen. We doen dit aan de hand van veel fotomateriaal, oefeningen en een uitstap in het veld", zegt lesgever Ward De Groote.

Inschrijven kan op www.natuurpuntherzele.be en kost 8 euro voor leden en 15 euro voor niet-leden.