Natuurpunt Herzele gaat weer wandelen Frank Eeckhout

11 juni 2020

14u07 0 Herzele Natuurpunt Herzele kan vanaf juli opnieuw geleide wandelingen organiseren voor maximum vijftig deelnemers. “Maar omwille van de afstandsregel van 1,5 meter houden wij het voorlopig bij maximum dertig deelnemers”, laat de natuurvereniging weten.

De eerste wandeling van Natuurpunt Herzele is de Herboristenwandeling op zondag 12 juli. Die vertrekt om 9.30 aan de kerk in Sint-Lievens-Esse. Tijdens de wandeling bespreekt natuurgids Frederik Dierickx diverse kruiden, hoe je ze gebruikt in de keuken en hoe je ze toepast in de kruidengeneeskunde. Deelname is gratis en aan de wandelaars wordt gevraagd een mondmasker mee te brengen.