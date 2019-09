Natuurpunt Herzele gaat wandelen in Everbeekse bossen Frank Eeckhout

03 september 2019

14u34 5 Herzele Natuurpunt Herzele gaat op zondag 15 september wandelen in de Everbeekse bossen.

Verspreid over Everbeek, een deelgemeente van Brakel, ligt het natuurgebied Everbeekse Bossen. De restanten van een prachtig bossencomplex tussen Brakel en Ronse herbergen een schat aan natuur. Gids Carlos D’Haeseleer voorziet de wandeling van een woordje uitleg. Afspraak om 14 uur aan de kerk van Everbeek-Boven. Carpoolen is mogelijk. De vertrekplaats daarvoor is aan Natuur.huis in de Ransbeekstraat in Sint-Antelinks. De wandeling is gratis en inschrijven is niet nodig.