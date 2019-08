Nacht van de Vleermuis Frank Eeckhout

15 augustus 2019

17u45 0 Herzele Met een wandeling in het centrum van Herzele neemt Natuurpunt Herzele op zondag 25 augustus deel aan de Nacht van de Vleermuis.

Wist je dat er in België 23 soorten vleermuizen leven? Kom er op 25 augustus enkele ontdekken tijdens de Nacht van de Vleermuis. “Gewapend met een bat detector trekken we ‘s avonds het bos en het park rond de burcht van Herzele in, op zoek naar vleermuizen. Sommige vleermuizen wonen in huizen, grotten of verlaten forten, andere in holle boomstammen. Zo heeft elke soort zijn favoriete stekje. Laat je met je gezin of vrienden gidsen door hun habitat en ontdek het belang van de ongevaarlijke, maar bedreigde diersoort. Een ervaren gids helpt ons om de beestjes te spotten", laat Johan De Neve weten. De wandeling start om 20.30 uur aan de kerk in Herzele en duurt tot 22 uur.