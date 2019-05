N46 Provincieweg/Oudenaardsesteenweg voor Hemelvaart terug open in beide richtingen KOEN MOREAU

21 mei 2019

13u42 12 Herzele Goed nieuws voor automobilisten die van Zottegem richting E40 in Erpe-Mere moeten.

De herinrichtings- en rioleringswerken uitgevoerd door het Agentschap Wegen en Verkeer zijn na vijftien maanden bijna definitief achter de rug. Daardoor gaat de weg woensdagavond 29 mei, vlak voor het verlengde weekend, definitief en in beide rijrichtingen terug open. Hiermee komt een einde aan het maandenlang omrijden.

De enkele rijrichting die tijdens de werken ingevoerd werd in Ravenskouterlos blijft wel nog tot begin juni van kracht. Aandachtspuntje voor autoverkeer op de heraangelegde weg is de nieuwe maximaal toegelaten snelheid. Die bedraagt voortaan 50 kilometer per uur.