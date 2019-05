N46 in Herzele vanaf 29 mei open voor verkeer Frank Eeckhout

24 mei 2019

15u06 0 Herzele Het Agentschap Wegen en Verkeer opent op woensdag 29 mei om 19 uur de N46 in Herzele voor het verkeer. De werken aan de steenweg zijn zo goed als afgerond.

Sinds maart 2018 heeft het agentschap in Herzele op twee plaatsen tegelijk gewerkt. De heraanleg van het kruispunt Vierwegen met aparte linksafslagstroken op de N46 is al klaar sinds begin dit jaar. Nu is ook de grondige heraanleg van de N46 en de fietspaden tussen Burst en Borsbeke een feit. Als alles verloopt volgens planning, kan op woensdagdagavond 29 mei om 19 uur, voor het Hemelvaartweekend, de N46 tussen Akkerstraat in Burst en Ravenskouterlos in Borsbeke definitief weer open voor het verkeer.

“De gewestweg heeft vanaf dan een nieuwe rijweg in asfalt met vrijliggende, veilige en comfortabele fietspaden aan. Er zijn ook goed uitgeruste, nieuwe bushaltes aangelegd. Onder het wegdek is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Een nieuw wegprofiel met asverschuiving en een middeneiland geeft vanaf nu aan waar de bebouwde kommen van Burst en Borsbeke starten en eindigen. Het snelheidsregime blijft ongewijzigd", laat Sylvie Syryn weten.

Het bufferbekken aan de Calleboutdreef in Burst wordt verder aangelegd in het najaar en zal zorgen voor voldoende waterbuffering van het regenwater. Voor de aanleg van het bufferbekken zal er geen hinder zijn op de N46 voor het verkeer. Ook het planten van de bomen langs de N46 gebeurt in het najaar. Ook werd een structureel onderhoud van de rijweg en fietspaden van de N46 uitgevoerd tussen Ravenskouterlos en kruispunt Vierwegen. Hier werd de asfalt van de rijweg vernieuwd en kregen de fietspaden een laagje asfalt. De werken in Ravenskouterlos duren nog tot begin juni. Tot dan blijft Ravenskouterlos nog afgesloten van de N46