N-VA stelt financiële toestand aan de kaak: “Krijgen we binnenkort een Titteltaks?” Frank Eeckhout

29 september 2020

15u28 1 Herzele Oppositiepartij N-VA is erg verontrust over de gigantische toename van de schulden van de gemeente Herzele. De schuldgraad van de gemeente is in het eerste jaar van de legislatuur maar liefst met 37 procent gestegen. “Straks mogen we ons hier in Herzele nog aan een Titteltaks verwachten om al die schulden terug te kunnen betalen", zegt fractieleider Toon De Bock.

Op de gemeenteraad van trok N-VA-fractie aan de alarmbel. De partij is erg verontrust over de gigantische toename van de schulden van de gemeente. “Op dit moment bedraagt de schuld per inwoner 1.309 euro terwijl dit vorig jaar nog 958 euro was. Een toename van maar liefst 37 procent. We hadden van een liberaal bestuur een gezond financieel beleid verwacht en zeker niet dat de schuldgraad zo enorm zou stijgen. Straks mogen we ons hier in Herzele nog aan een Titteltaks (verwijzing naar burgemeester Johan Van Tittelboom, nvdr.) verwachten om al die schulden terug te kunnen betalen", stelt Toon De Bock scherp.

Nieuwe belastingen

N-VA vreest dat het gemeentebestuur nieuwe belastingen gaat invoeren om de schuld af te te betalen. “Dit legt onvermijdelijk een hypotheek op de toekomst. We zijn nu het geld van onze kinderen aan het uitgeven. Vooral het feit dat de langetermijnschuld met 40 procent stijgt van 18 naar 25 miljoen euro is erg verontrustend. Elke goede huisvader en -moeder weet dat je best geen geld uitgeeft dat je nog niet hebt verdiend", gaat gemeenteraadslid Timothy Desmet verder.

Oplopende schulden betekent bovendien dat de gemeente Herzele meer rente moet betalen. “Per jaar gaat dit om ongeveer 350.000 euro. Dat is geld die de gemeente niet aan andere zaken kan spenderen, zoals de opwaardering van het centrum en van de dorpskernen of het aanwerven van extra personeel voor het woon-zorgcentrum. Bovendien is de financiële en budgettaire impact van de coronacrisis hier nog niet bijgerekend. Door de crisis heeft de gemeente heel wat geld uitgegeven dat niet gebudgetteerd was én liep de gemeente ook heel wat inkomsten mis. Hierdoor dreigt de financiële toestand van de gemeente Herzele helemaal te ontsporen", vult gemeenteraadslid Patricia Van Ruyskensvelde aan.

Geen ontsporing

Maar volgens schepen van Financiën Jan Van Damme (Open Vld) is er helemaal geen sprake van een financiële ontsporing. “De leningen die in 2019 werden aangegaan kaderen in het stijgend inwonersaantal in Herzele. De terugbetaling van deze leningen (de intresten zijn historisch laag) werd voorzien in het goedgekeurde meerjarenplan 2020-2025 en zoals de N-VA-fractie weet werd in dit plan geen enkele belastingverhoging opgenomen. Dit meerjarenplan moet voldoen aan een wettelijk opgelegd financieel evenwicht en betekent juist een waarborg voor de toekomst en dus geen hypotheek op de toekomst", countert schepen Van Damme.