N-VA dringt aan op meer steun voor lokale handelaars Frank Eeckhout

24 april 2020

11u29 2 Herzele Oppositiepartij N-VA heeft tijdens de digitale gemeenteraad aangedrongen om de Herzeelse handelaars meer te ondersteunen tijdens deze coronacrisis. “De gemeente moet onze handelaars webshops aanbieden waardoor ze actief kunnen blijven tijdens de crisis", stelt Timothy Desmet voor.

Het gebruik van de hashtag #ikkooplokaal op sociale media bewijst dat heel wat Vlamingen voorstander zijn om bij lokale handelaars hun aankopen te doen om ze te ondersteunen. “En dat is net het probleem in Herzele. Door de coronamaatregelen zijn de meeste lokale handelaars verplicht om hun zaak te sluiten. De enige manier om op dit ogenblik een deel van hun omzet te redden is inzetten op online verkoop. Dat kan door het opstarten van een webshop, maar dat is duur en vereist veel tijd en digitale kennis waardoor dat voor veel lokale handelaars helaas geen optie is. De gemeente kan zich aansluiten bij lokaalonline.be, een digitaal platform waarop lokale handelaren hun eigen producten kunnen aanbieden, zonder dat ze zelf een webshop moeten bouwen. De gemeente betaalt hiervoor een bijdrage van ongeveer 1.000 euro per maand en krijgt de mogelijkheid om een twintigtal webshops aan lokale handelaars aan te bieden. Dat komt dus neer op ongeveer 50 euro per webshop", becijfert Desmet. Het gemeentebestuur beloofde het voorstel te onderzoeken.