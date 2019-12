Mysterie van vraagtekens is ontrafeld: stunt van de nieuwe Werkgroep Ondernemend Herzele Frank Eeckhout

03 december 2019

10u06 0 Herzele Het mysterie van de vraagtekens op de grond in Herzele is ontrafeld. “De nieuwe Werkgroep Ondernemend Herzele pakt uit met een stunt: een vitrine vol cadeaus ter waarde van 4.000 euro. En iedereen die in december bij een Herzeelse ondernemer koopt, kan die winnen", kondigt schepen van Lokale Economie Heidi Knop (Open Vld) aan.

De voorbije dagen zat de Herzelenaar met veel vraagtekens. Letterlijk en figuurlijk. Eerst waren er de vraagtekens op de ruiten van de voormalige Strijkwinkel op de Groenlaan. Daarna de witte vraagtekens op de straten her en der in onze gemeente. Een cabardouche in de strijkwinkel, een nieuwe locatie voor de kinderopvang, een bistro, de gemeentelijke diensten die gaan verhuizen, een nakende fusie met Sint-Lievens-Houtem. De wildste theorieën deden de ronde, maar niemand had het bij het rechte eind.

Het verlossende antwoord komt van schepen Heidi Knop. “Deze vitrine is een stunt van de Werkgroep Ondernemend Herzele, de voormalige Raad voor Lokale Economie. Zij pakken uit met een eindejaarsactie om u tegen te zeggen. Meer dan zeventig Herzeelse ondernemers deden hun duit in het zakje om deze vitrine te vullen. Met waardebonnen, leuke cadeaus, gadgets, iets om te drinken of te eten en zoveel meer. Onze Herzeelse ondernemers hebben heel wat te bieden en dat gaan ze de volgende maand extra in de verf zetten. Om die laatste Herzelenaren te overtuigen dat je niet ver hoeft te lopen om alles te kopen. Wie tussen 1 en 31 december bij één van die Herzeelse ondernemers koopt, maakt kans om deze goed gevulde vitrine te winnen. Bij elke aankoop krijgt de klant één of meerdere lotjes met daarop een uniek nummer. De lotjes kunnen gedeponeerd worden in een urne aan de balie van het gemeentehuis, tot en met vrijdagmiddag 3 januari. Op zondag 5 januari om 11 uur, tijdens de nieuwjaarsdrink voor alle inwoners in De Wattenfabriek worden er drie winnaars geloot", vertelt Knop.