Motorrijder zwaar gewond bij ongeval op N42 aan ’t Schipken KOEN MOREAU en FRANK EECKHOUT

31 mei 2019

11u47 22 Herzele Op het kruispunt van de Gentweg N42 met de Erwetegemstraat en Schipstraat in Sint-Lievens-Esse raakte vrijdagochtend iets na 11 uur een motorrijder zwaar gewond.

De motorrijder reed komende uit Geraardsbergen richting Zottegem toen hij in aanrijding kwam met een auto die de steenweg kruiste om van de Wijnhuizestraat richting Sint-Lievens-Esse te rijden. De klap was enorm. Een deel van de motorkap van de wagen werd door de slag losgerukt en de motorrijder werd weg gekatapulteerd tot op de parking van Duivenlokaal Landhuis. Daar kreeg de man de eerste zorgen toegediend alvorens hij met zware verwondingen maar buiten levensgevaar naar het ziekenhuis werd overgebracht. De brandweer maakte de weg nadien vrij van olie en brokstukken. Kruispunt ’t Schipken en de bochtige N42 in Herzele in zijn geheel staan gekend al jaren gekend voor de vele ongevallen.