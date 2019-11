Mooie woorden voor restaurant Alexandre in Michelingids Frank Eeckhout

19 november 2019

15u16 1 Herzele Restaurant Alexandre in Steenuize-Wijnhuize heeft een vermelding gekregen in de nieuwe Michelin gids. Gault&Millau heeft het restaurant aan de kerk in Steenhuize nog niet ontdekt.

“Deze achttiende-eeuwse dokterswoning in het pittoreske Herzele is een goed bewaard geheim onder fijnproevers. Het is zeer gezellig en het terras achteraan is hemels. Terwijl de charmante Tamara zich over u ontfermt, etaleert chef Tim zijn vakkennis. De kaart oogt klassiek, maar zijn creatieve aanpak zorgt voor bijzondere smaakprikkels", schrijven de recensenten. Voor Tamara en Tim is deze recensie een mooie erkenning voor hun jarenlange inzet. “Tim is in 2012 gestart met Alexandre. Hij heeft heel wat restaurants uit de buurt een of andere erkenning zien krijgen, maar wij werden telkens vergeten. Dat we na al die jaren toch nog een erkenning krijgen, doet echt heel veel deugd. Ik ben vooral blij voor Tim. Ik hoor de lovende commentaren van onze klanten wel vaker, voor Tim ligt dat anders want hij staat in de keuken", reageert Tamara.