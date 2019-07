Mobiele camera bewijst nut: Sluikstorters en vandalen betrapt Frank Eeckhout

14u12 0 Herzele De mobiele camera aan het station van Herzele heeft zijn nut al bewezen. “Met behulp van de camera hebben we al sluikstorters en vandalen kunnen ontmaskeren. In beide gevallen werden de dossiers overgemaakt aan de lokale politie”, zegt schepen van Openbare Werken Jan Van Damme (Open Vld).

Het was Toon De Bock (N-VA) die in februari op de gemeenteraad peilde naar de mogelijkheid om camera’s te installeren aan het station in Herzele. “De fietsenstalling, de omheining en de wachtzaal zijn regelmatig slachtoffer van vandalisme. Om dat in te dijken, is camerabewaking wenselijk”, stelde De Bock. Burgemeester Johan Van Tittelboom antwoordde dat de politiezone enkele mobiele camera’s heeft aangekocht en dat minstens één daarvan richting Herzele komt. “We kunnen de camera inzetten in de stationsbuurt en in het straatje van de vrede tussen de Groenlaan en Solleveld. Dat zijn twee locaties die regelmatig af te rekenen krijgen met vandalisme. Als uit een evaluatie blijkt dat permanente camerabewaking nodig is, dan kunnen we nog overgaan tot de aankoop van vaste camera’s”, beloofde Van Tittelboom.

Nut al bewezen

Enkele maanden later heeft het plaatsen van een mobiele camera al resultaat opgeleverd. “De camera wordt zo geplaatst dat hij niet in het oog springt. Op die manier hebben we al vandalen en sluikstorters kunnen betrappen. Zij mogen zich aan een serieuze boete verwachten”, zegt schepen Jan Van Damme. Omdat de mobiele camera gedeeld wordt met de andere gemeenten uit de politiezone denkt het gemeentebestuur van Herzele erover na om zelf ook een camera aan te komen. “Om efficiënter te kunnen werken en nog betere resultaten te boeken”, aldus Van Damme.

Nieuwe camera

Ondertussen is een nieuwe camera aan het station van Herzele één van de gespreksonderwerpen op sociale media. Maar niemand lijkt de echte toedracht van deze camera te kennen. Het gaat om technische camera’s om de stiptheid van de treinen te verbeteren. “Het zijn als het ware onze ogen waarmee we vanop afstand een overweg in de gaten kunnen houden. Nee, geen Big Brother die spiedt naar overtredingen, maar een camera die gebruikt wordt tijdens een storing aan een overweg. Zo’n storing wordt opgemerkt in het seinhuis en wordt onmiddellijk doorgegeven aan het ‘RIOC’ (Rail Infrastructure Operations Center). Dat is een meldingskamer van Infrabel waar alle alarmen van storingen aan onze spoorinfrastructuur verzameld worden. Specialisten analyseren de alarmen en bekijken dan de beelden van de betrokken overweg, op voorwaarde uiteraard, dat er een camera staat. Zo krijgen we bijkomende informatie over de storing en kunnen we kostbare tijd winnen. De eerste cruciale analyse wordt vanop afstand gedaan, waardoor we niet eerst iemand ter plaatse moeten sturen”, laat Charlotte Verbeke van Infrabel weten.