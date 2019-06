Met Natuurpunt op zoek naar kruiden Frank Eeckhout

20 juni 2019

09u19 3

Natuurpunt Herzele gaat op zondag 23 juli tijdens een wandeling op zoek naar kruiden.

Tijdens de kruidenwandeling bespreekt natuurgids Frederik Dierickx diverse kruiden, hoe je ze gebruikt in de keuken en hoe je ze toepast in de fytotherapie ofte kruidengeneeskunde. Geschiedkundig valt er ook heel wat te vertellen over kruiden. Belangrijk is ook de relatie met andere planten en dieren. Afspraak om 9.30 uur aan de kerk van Sint-Lievens-Esse. Het einde is voorzien om 12 uur. Deelname aan de wandeling is gratis.