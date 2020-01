Met Markant naar het Vintage Modemuseum in Gavere Frank Eeckhout

30 januari 2020

Markant Herzele brengt op donderdag 20 februari een bezoek aan het Vintage Modemuseum in Gavere.

Vintage Modemuseum herbergt een unieke en schitterende verzameling van vintage en antieke kledij uit de negentiende en twintigste eeuw. Vooraf staat een bezoek gepland aan Atelier Mestdagh in Merelbeke. Daar staat een ontmoeting met met glaskunstenaar en huisontwerper Ingrid Meyvaert op de agenda. Het vertrek is voorzien om 12.30 uur via carpooling vanop de Brantanoparking in Herzele. Inschrijven kan tot 13 februari via mail naar debuysscherc@hotmail.com of op het nummer 053/62.38.22 en kost 20 euro voor leden en 25 euro voor niet-leden.