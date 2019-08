Met Davidsfonds naar Pieter Bruegel de Oude in Bokrijk Frank Eeckhout

06 augustus 2019

18u18 3 Herzele Davidsfonds Steenhuize-Wijnhuize brengt op zaterdag 14 september een bezoek aan de internationale tentoonstelling De wereld van Bruegel in Bokrijk.

450 jaar geleden overleed Pieter Bruegel de Oude. De internationale tentoonstelling ‘De wereld van Bruegel’ toont op een verrassende manier hoe nauw de schilder is verbonden met het openluchtmuseum Bokrijk. Waan je midden in een schilderij en ontdek hoe actueel zijn werk vandaag nog is. De bus vertrekt om 9 uur aan de kerk van Steenhuize. De deelnameprijs bedraagt 45 euro. Houders van een cultuurkaart betalen 35 euro, kinderen tot 6 jaar 25 euro. Inbegrepen zijn de toegang tot het domein, het Bruegelparcours en de luxe autocar.