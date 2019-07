Meer volk op weide dan op plein voor Burchtconcerten: frigoboxtoeristen brengen voortbestaan in gevaar Frank Eeckhout

31 juli 2019

15u49 27 Herzele De organisatoren van de Burchtconcerten maken zich zorgen over de vele bezoekers die met hun frigobox naar de Burchtweide afzakken. “Zij brengen het voortbestaan van de zomerconcerten in gevaar. Ik moet het hebben van mijn drankverkoop. Maar als iedereen zijn eigen drank meebrengt, geraak ik op de duur niet meer uit de kosten", zegt Tom De Jaeger van de vzw Live-Life.

Het was weer gezellig druk dinsdagavond aan en rond de Burcht in Herzele. Daar vinden in de maanden juli en augustus wekelijks de Burchtconcerten plaats. Sinds drie jaar worden die georganiseerd door de 34-jarige Tom De Jaeger. Het mooie weer zorgde elke dinsdag al voor een grote volkstoeloop, maar toch is de organisator niet heel erg tevreden. “Er komen te weinig mensen naar het Burchtplein. De meesten installeren zich op de Burchtweide, waardoor ik heel wat inkomsten van drankverkop misloop. En net die inkomsten heb ik nodig om uit de kosten te geraken", weet Tom.

Extra volk lokken

Om extra volk naar de Burchtconcerten te lokken, schroefde De Jaeger deze zomer het budget op. “Gemiddeld kosten de optredens mij 1.000 euro per week. Een hele zomer kost mij dus zo’n 9.000 euro. Ik heb wel een beetje sponsoring, maar daarmee red ik het zeker niet. Van de gemeente krijg ik logistieke ondersteuning. Om uit de kosten te komen, heb ik dus inkomsten nodig. En die puur ik enkel uit de verkoop van dranken tijdens de optredens. De bars gaan open om 20 uur en om 23 uur ben ik al verplicht om te sluiten. Als je dan ziet dat wekelijks honderden bezoekers zich met een volle frigobox of bakken bier op de weide nestelen, dan doet dat pijn. De gemeente heeft vroeger eens geprobeerd met een tapinstallatie op de weide, maar dat bracht amper iets op. Moest iedereen al eens één drankje komen bestellen, het zou al een flinke slok op de borrel schelen", bedenkt Tom. Het podium verhuizen naar de Burchtweide is evenmin een optie. “Want dan zijn we onze unieke setting kwijt. Het is net dat wat de Burchtconcerten zo speciaal maakt.”

Wekelijkse zomerafspraak

Het is maar zeer de vraag of de bezoekers op de Burchtweide wakker liggen van de bekommernissen van de organisator. “De Burchtconcerten zijn onze wekelijkse zomerafspraak met vrienden. Wij komen hier samen om wat te drinken en een hapje te eten. We willen ons gewoon amuseren. Op het Burchtplein kan je niet zitten of liggen. Soms is er ook amper plaats. Wij verkiezen dus de Burchtweide. En moest hier een tapinstallatie staan, dan zouden wij wel pintjes bestellen", zeggen Kevin Timmermans en Inge Sutter. “Maar dan wel aan anderhalve euro in plaats van twee euro", vult Chris Van De Sype aan. Even verderop liggen Pieter en Inneke op een dekentje van een glas rosé wijn te drinken. “Meegebracht van thuis", geven ze grif toe. “Waarom zouden we het niet doen.”

Volgende week staat coverband Atmid op het podium aan de Burcht. Daarna volgen nog optredens van The Crowd en Congazz. Chez Kit sluit op 27 augustus de Burchtconcerten af.