Meer dan 35 verschillende activiteiten op autovrije zondag in Herzele Frank Eeckhout

12 september 2019

17u59 0 Herzele Op autovrije zondag kan je in Herzele deelnemen aan meer dan 35 verschillende activiteiten in de autovrije zone in het centrum. “We hebben ook aan de plaatselijke horeca gevraagd om de deuren te openen en eventueel iets extra te organiseren", zegt schepen van Mobiliteit Jan Van Damme (Open Vld).

Op zondag 22 september neemt Herzele deel aan de autovrije zondag. “We zijn één van de meer dan 50 gemeenten en steden in Vlaanderen die zo’n autovrije zondag organiseren”, zegt schepen Jan Van Damme. “We hebben ervoor gekozen om in het centrum van onze gemeente een volledige zone autovrij te maken. Op de Groenlaan, Markt, Kerkstraat, Bevrijdingsstraat, Schoolstraat, Burg. Matthysstraat en Burchtlaan geldt in de namiddag een parkeer- en toegangsverbod voor auto’s. Op de straten organiseren we een resem aan activiteiten.”

Voor die activiteiten werkt de gemeente samen met verenigingen en burgers. “Onder andere vzw Trage Wegen, Natuurpunt Herzele en de Fietsersbond reageerden op onze oproep. Zo organiseert vzw Trage Wegen doorlopend een belevingswandeling met start en aankomst op de Groenlaan, met vragen en opdrachten onderweg. Een aanrader voor het gezin. Met Natuurpunt kan je dan weer een begeleide wandeling meevolgen naar het Doormansbos. De Fietsersbond onderwerpt je fiets met plezier aan een grondige check-up", somt Van Damme op.

Maar dat is niet alles. In totaal zijn er meer dan 35 verschillende activiteiten in de autovrije zone. “Een stuntpiste van 30 meter, initiaties ontspannings(zit)yoga, voorleessessies, optredens, een tekenstraat, een grimestand, een kinderrommelmarkt enzovoort. De Sportdienst zorgt onder andere voor een sessie Start To Bike en een initiatie segways en hooverboards. Onze Technische Dienst labelt fietsen. Te veel om allemaal op te noemen. En alle activiteiten zijn gratis. We hebben ook aan de plaatselijke horeca gevraagd om de deuren te openen en eventueel iets extra te organiseren. We kregen daar heel wat positieve reacties op.”

“Een autovrije zondag organiseren, gaat ook over bewustwording”, geeft schepen Jan Van Damme tot slot nog mee. “Eén autovrije zondag is immers al voldoende voor een meetbaar effect op de luchtkwaliteit. In het kader van ons klimaatplan is dit initiatief bovendien dé manier om burgers bewust te maken van hun eigen rol in het beperken van CO2-uitstoot. Niet enkel de overheid is verantwoordelijk voor het terugdringen daarvan.”

Het volledige programma staat op www.herzele.be/autovrije-zondag en op de facebookpagina @lokaalbestuurHerzele.