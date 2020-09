Markant wandelt tussen molen en kasteel op startdag Frank Eeckhout

23 september 2020

08u14 0 Herzele Op haar startdag wandelt Markant Herzele op donderdag 24 september om 15 uur van Molen te Rullegem in de Molenstraat naar kasteel De Parc in de Kasteeldreef.

“Onder leiding van Alain Goublomme kneden we in kleine groepjes deeg met het beste meel ter wereld. Daarna steken we het deeg in de bakoven. Zowat een half uurtje later mag je jouw broodje mee naar huis nemen. Tijdens het wachten proeven we van een lokaal streekbiertje. Daarna maken we een korte wandeling met een erkende natuurgids naar het kasteel du Parc. Bij een versnapering en een drankje wordt het jaarprogramma 2020-2021 voorgesteld", laat Chris de Pooter-De Buysscher weten.