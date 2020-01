Man trekt ‘s nachts naar spoed om positieve drugtest aan te vechten en krijgt dag later rijbewijs al terug Frank Eeckhout

07 januari 2020

15u44 0 Herzele Of ze ook een drugtest mochten afnemen? Stefaan Van Huffel zag er geen graten in en verleende probleemloos zijn medewerking aan de agenten. Groot was zijn verbazing toen die test positief bleek op amfetamines en hij vriendelijk verzocht werd zijn rijbewijs in te leveren. “Samen met mijn vrouw ben ik meteen na de controle naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gereden om mijn bloed te laten controleren. Ik confronteerde de politie met de resultaten en kreeg mijn rijbewijs terug", vertelt Stefaan.

Stefaan Van Huffel uit Borsbeke stootte maandagavond omstreeks 21.40 uur in de Stationsstraat in Haaltert op een alcoholcontrole. “Ik legde een ademtest af en die was negatief. De agenten vroegen ook of ze een drugtest mochten afnemen. Aangezien ik geen verdovende middelen neem, had ik daar niet het minste bezwaar tegen. De agent nam de test af en bleef naast mijn wagen staan. Dat het resultaat langer dan normaal op zich liet wachten, wijtte hij aan de koude. Na een drietal minuten kreeg ik uiteindelijk het verdict te horen. Ik testte positief op drugs", steekt Stefaan van wal.

Omdat hij geen verboden middelen neemt, vroeg Stefaan meteen om een nieuwe test af te nemen. “De agenten gingen echter niet in op mijn vraag en namen mijn rijbewijs meteen voor 15 dagen in beslag. Omdat ik 100% zeker was van mijn stuk, vroeg ik hen om mij naar het ziekenhuis te brengen. Een urinetest en bloedonderzoek zouden dan mijn onschuld aantonen. Ook hier gingen de agenten niet op in. Ze hielden voet bij stuk", gaat Stefaan verder. Maar ook de veertiger hield voet bij stuk en met zijn echtgenote reed hij nog naar de spoedafdeling van het OLV-Ziekenhuis in Aalst. “Daar was enkel een urinetest mogelijk. En die was negatief. Voor een bloedonderzoek trok ik ‘s nachts nog naar de spoedafdeling van UZGent. Het resultaat van dat onderzoek toonde mijn gelijk aan.”

Stefaan bundelde al dat bewijsmateriaal in een mail naar politie Denderleeuw/Haaltert en eiste per direct zijn rijbewijs terug. “Daarbovenop vroeg ik ook de onkosten van alle onderzoeken terug en de buiten gebruikstelling van die drugtesten wegens niet betrouwbaar. Dinsdag kort voor de middag kreeg ik dan een telefoontje van het politiecommissariaat dat ik mijn rijbewijs mocht komen afhalen. Er was voldoende bewijs dat hun test fout was. Op het commissariaat polste ik ook nog eens naar de mogelijkheid om mijn onkosten terug te krijgen maar daarop kreeg ik geen respons. Ik heb mijn advocate dan maar de opdracht gegeven om dat via gerechtelijke weg terug te vorderen. Daarnaast vragen we ook een verbod op het gebruik van dergelijke testen. Niet iedereen heeft immers de mogelijkheid om meteen naar een ziekenhuis te gaan om zijn of haar gelijk te halen als blijkt dat de test een fout resultaat geeft. Ik heb er geen probleem mee dat de politie er alles aan doet om dronken chauffeurs en chauffeurs onder invloed van drugs uit het verkeer te halen. Maar onschuldige mensen mogen niet de dupe worden van onbetrouwbare testen", besluit Stefaan.