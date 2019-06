Luc Hoorens opnieuw verkozen als voorzitter Toerisme Vlaamse Ardennen Frank Eeckhout

13 juni 2019

13u36 0 Herzele Luc Hoorens is opnieuw verkozen als voorzitter van Toerisme Vlaamse Ardennen. Hoorens werd verkozen uit 16 kandidaten. Ook de voorbije 8 jaar was hij al voorzitter.

Toerisme Vlaamse Ardennen is een samenwerkingsverband tussen de steden Oudenaarde, Zottegem, Geraardsbergen en Ronse en de gemeenten Brakel, Gavere, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Petegem en Zwalm. “Het samenwerkingsverband heeft tot doel de aangesloten steden en gemeenten toeristisch in de kijker te zetten. Dat kan door digitale platformen ter beschikking te stellen waarop ze hun wandel, fietsroutes kunnen promoten en van uitleg voorzien. Via Toerisme Vlaamse Ardennen kunnen steden en gemeenten ook subsidies binnenhalen voor projecten. Ook de toeristische beambten van de steden en gemeenten krijgen opleidingen om een professioneel onthaal mogelijk te maken", zegt Hoorens.