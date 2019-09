Lossen van lading gaat fout, vrachtwagen belandt op zijkant Koen Moreau

06 september 2019

18u51 0 Herzele Een vrachtwagenchauffeur maakte vrijdagnamiddag geen al te beste beurt in de Schipstraat in Sint-Lievens-Esse, deelgemeente van Herzele bij Zottegem.

Tijdens het lossen van een lading kiezelstenen liep het plots fout. De vrachtwagen die blijkbaar onvoldoende stabiel stond, kwam zwaar over te hellen en kantelde uiteindelijk helemaal om. Als bij wonder raakte niemand gewond. De ravage was wel aanzienlijk. Een takelfirma had flink wat werk om de tientonner terug rechtop te krijgen. Of de chauffeur nog steeds aan de slag is bij de firma is onduidelijk.