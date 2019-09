Lions Club steekt de handen uit de mouwen

tegen zwerfvuil Frank Eeckhout

23 september 2019

11u05 0 Herzele De Herzeelse Lions Club heeft op World Cleanup Day de handen uit de mouwen gestoken om zwerfvuil op te ruimen.

In samenwerking met het gemeentebestuur van Herzele en Latuurpunt Herzele werden een aantal populaire sluikstortzones geselecteerd om op te ruimen. “Het verzamelde zwerfvuil wordt ‘tentoongesteld’ in de hoop dat de we de mensen kunnen sensibiliseren. We doen ook een oproep naar het gemeentebestuur om om het dumpen van klein en groot sluikafval op de openbare weg beter te detecteren en strenger aan te pakken", zegt voorzitter Rudy Krikillion.