Lions club Herzele verdeelt mondmaskers aan lokale handelaars en thuisverpleegkundigen Frank Eeckhout

11 mei 2020

14u05 0 Herzele Lions Club Herzele kocht en verdeelde 4.000 chirurgische mondmaskers in de strijd tegen COVID-19. Beschermingsmateriaal is vandaag nog steeds moeilijk te verkrijgen en de aankoop ervan gaat vaak gepaard met lange wachttijden. Bovendien kan niet iedereen even vlot met een naaimachine overweg.

Na de steunactie ten voordele van de Herzeelse scholen besloten de leden van Lions Herzele opnieuw de handen in mekaar te slaan en de hulp in te roepen van het solidaire Lions-netwerk. De verzamelde mondmaskers werden in eerste instantie verdeeld onder de Herzeelse thuisverpleegkundigen, die elk een doos van 50 mondmaskers in ontvangst mochten nemen. In deze crisisperiode garanderen de Lions zo dat huisbezoeken op een veilige manier kunnen afgewerkt worden. De resterende hoeveelheid werd verdeeld onder lokale handelaars zodat die maandag op een veilige manier hun zaken opnieuw kunnen opstarten.