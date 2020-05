Lions Club Herzele schenkt 12.000 euro aan plaatselijke scholen Frank Eeckhout

03 mei 2020

08u23 0 Herzele Op vraag van schepen van Onderwijs Benjamin Rogiers (Open Vld) trekt Lions Herzele 12.000 euro uit voor de Herzeelse scholen. Het geld is bedoeld voor de aankoop van laptops of notebooks, of voor eventuele noodzakelijke aanpassingen aan de computerklas.

“Op vrijdag 15 mei gaan de scholen terug open voor een beperkt aantal leerjaren. De directies en leerkrachten blijven dus voor een groot stuk aangewezen op digitaal lesgeven. Er wordt aan leerlingen gevraagd om digitaal les te volgen en/of digitaal taken te maken. Maar dat is geen evidentie als je thuis geen laptop of computer hebt. Deze jongeren willen hun taken maken, maar kunnen het niet. En dus lopen ze misschien een leerachterstand op", zegt schepen Benjamin Rogiers.

Om dat probleem te verhelpen, springt Lions Club Herzele in de bres. “We schenken 12.000 euro aan de Herzeelse scholen. Dit geld kunnen de scholen gebruiken om laptops of notebooks aan te kopen voor deze leerlingen. Of ze kunnen het geld besteden aan noodzakelijke aanpassingen in hun computerklas. We leggen wel nog een voorwaarde op. We vinden het belangrijk dat de scholen aan de Herzeelse ondernemers denken bij het aankopen van laptops of een lokale schrijnwerker aanstellen voor eventuele aanpassingen aan de computerklas. Zo steunen we als Lions ook onze lokale economie", zegt Lions-voorzitter Rudy Krikillion.

Het bedrag wordt verdeeld over alle onderwijsnetten in Herzele. De lagere scholen krijgen elk 1.000 euro. Het gaat om VBS Borsbeke, VBS Wijnhuize-Hillegem, VBS Steenhuize, VBS Herzele, GBS Herzele, GBS Borsbeke, GBS Sint-Lievens-Esse en GO! De Trampoline. De twee middelbare scholen, GO! Atheneum Herzele en het Sint-Paulusinstituut krijgen elk 2.000 euro.